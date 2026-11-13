Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray Sultanhanı'da 53 yaşındaki esnafın cansız bedeni evinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Sultanhanı'da 53 yaşındaki esnafın cansız bedeni evinde bulundu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf, yakınlarının haber alamaması üzerine ekiplerin gittiği evinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen esnafın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde ikamet eden Hasan Saraç'tan (53) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle kapı açılarak içeriye girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hasan Saraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saraç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çevresinde sevilen bir esnaf olduğu öğrenilen Saraç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma Şahin, 'Savaş çıkacak' diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı

Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek yaklaşan tehlikeyi anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı tuhaflığı fark edip durumu ustalıkla toparladı

Ünlü şarkıcı düğünde neye uğradığını şaşırdı
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor18

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası16

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronuyla ilgili şoke eden gerçek

Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var11

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var