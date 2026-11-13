Aksaray Sultanhanı'da 53 yaşındaki esnafın cansız bedeni evinde bulundu

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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki esnaf evinde ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultanhanı ilçesinde ikamet eden Hasan Saraç'tan (53) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle kapı açılarak içeriye girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hasan Saraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saraç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Çevresinde sevilen bir esnaf olduğu öğrenilen Saraç'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı