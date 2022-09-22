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Aksaray haberi... Aksaray'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

Aksaray haberi... Aksaray'ın yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Aksaray haberi: Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili olan oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yollar adeta beyaza büründü. Aksaray'ın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde yerini yağmur yağışına bıraktı. Dolu yağışında her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kent merkezinde de yağmur yağışı kısmen etkili oldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağaçören Aksaray 3. Sayfa Haberler

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