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Aksaray Eskil'de sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı, kazada 2 kişi yaralandı

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı ve sağlık durumları ağır olan 2 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana giren trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Akkaş köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. yönetimindeki 06 DVE 519 plakalı otomobil ile Ali Ö. idaresindeki 42 AER 163 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle büyük hasar gören otomobilin içinde sıkışan sürücü Hasan B. ile Rukiye B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, titiz bir çalışmayla otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayı yara almadan atlatan tır şoförü Ali Ö. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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