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Aksaray'da Yüzde 5 Karbondioksit Gazı Tespit Edildi

Aksaray'da Yüzde 5 Karbondioksit Gazı Tespit Edildi
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Aksaray'ın Sevinçli Köyü'nde avlanmak üzere araziye çıkan bir bireyin ihbarı üzerine AFAD ekipleri, yüzde 5 oranında boğucu karbondioksit gazı tespit etti. Yetkililer, vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ve gaz kaynağının belirlenmesi için incelemelere başladı.

Aksaray'da avlanmak için araziye çıkan kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan ölçümlerde yüzde 5 oranında karbondioksit gazı tespit edildi.

Olay, merkeze bağlı Sevinçli Köyü Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avlanmak için araziye çıkan Cemil K., bölgede ağır bir koku fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarından oluşan ekip, özel cihazlarla yaptıkları ölçümlerde yüzde 5 oranında karbondioksit gazı (boğucu gaz) tespit etti.

Yetkililer, bu oranın insan sağlığı için ölümcül olabileceğini belirtti. Gazın havaya karıştığını ve bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden AFAD yetkilileri, "Yaptığımız ölçümler, bölgedeki gaz seviyesinin tehlikeli boyutlarda olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu bölgeden uzak durmaları önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.

Karbondioksit gazının kaynağını tespit etmek için detaylı incelemeler başlatılırken, çevre sakinlerine de bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar, bu tür gazların yoğun olduğu alanlardan uzak durulması ve yetkililerin bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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