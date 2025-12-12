Buzdolabından esrar ve kokain gardıroptan tabanca ve para çıktı

Aksaray'a Hollanda'dan getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu satmak isteyen 2 şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramada buzdolabında kokain, esrar ve haplar, gardıropta ise tabanca ve yüklü miktarda nakit para ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dağıtılmak üzere Hollanda'dan Aksaray'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma narkotik ve istihbarat şubesi ekipleri önce şahısların kimliklerini, sonra da adreslerini tespit etti. Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda Y.G. (36) ve Ö.Ö. (26) isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan geniş çaplı aramada buzdolabında 2 kilo 319 gram kokain, 10 bin 187 adet uyuşturucu ecza hap, 1 kilo 523 gram reçine esrar, gardıropta ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 322 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 304 bin 400 lira suçtan elde edilen nakit para ve 1 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY