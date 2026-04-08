Virajı alamayan otobüs şarampole devrildi: 23 yaralı

Virajı alamayan otobüs şarampole devrildi: 23 yaralı
Aksaray'da otoyol bağlantı yolunda virajı alamayan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otoyol girişinde virajı alamayan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.20 sıralarında Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray Alayhan gişeleri otoyol girişi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Ankara güzergahını takip ederek İzmir'e gitmek için yola çıkan Cevdet K. (52) idaresindeki 51 ADY 411 plakalı Kapadokya Vıp firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, otoyola girmek için Aksaray sınırları içerisinde bulunan Alayhan gişelerine geldi. Burada otoyol bağlantı yoluna giren otobüs virajı alamayarak şarampole devrildi. 20 yolcu, otobüs şoför ve muavini 3 kişi olmak üzere otobüsteki herkes yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
