Aksaray'da Yasa Dışı Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Aksaray'da evinin bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştiren şahıs, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki müstakil bir evde yasa dışı kenevir yetiştirilip uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler ikameti ve kimliği belirlenen Ş.G. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler adrese dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evin duvarlarla çevrili bahçesinde 301 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 735 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 1 adet içime hazır esrar sarılı makaron, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY