Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde ikamet eden H.A, B.K, M.A.G, S.E. ve Ş.G'nin uyuşturucu temin ederek sattığı belirlendi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar bonzai, metamfetamin, kasatura ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.