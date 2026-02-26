Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu imal ve ticareti operasyonunda 3 kişi yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray il merkezinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri kimliklerini belirledikleri K.B. (32), M.A.A. (24) ve A.Y. (28) isimli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 382 gram bonzai ve aseton ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şahıstan M.A.A. ve A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.B. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler