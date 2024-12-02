Üye Girişi
Haberler
Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek

"Aksi halde cehenneme dönecek"

 ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi

Esad'ın suçladığı ülkeden yanıt var! Kısacık açıklamada mesaj çok net

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakalayarak bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bin 58 adet uyuşturucu hap ile birlikte 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlik ve adresleri belirlenen N.A.E., A.E.B. ve C.Y. isimli 3 şahsı takibe aldı. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma KOM ekipleri, bir süre yapılan takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin Aksaray merkezdeki ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler 3 şahsı da suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken evde ve şahısların kullandığı araçta yapılan aramada bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin arından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
img

Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
img

Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir? Survivor 2025 ne zaman başlayacak, kimler yarışacak? Manisa elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Twitter çöktü mü? 3 Aralık Salı Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? 3-4 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 3-4 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.