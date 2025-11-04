Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain ve 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo kokain ve 2 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi merkezinde bir ikamete yönelik yapıldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Gülağaç ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri bahse konu 3 şahsın kimliğini belirledi. Ardından şahısları teknik ve fiziksel takibe alan ekipler bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Gülağaç ilçe merkezinde 3 ayrı ikamete yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Ümit S. (46), S.O. (23) ve Ö.Ö. (29) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 1 kilo kokain maddesi ve 2 kilo da esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında sorgulandıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden Ümit S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ömer Ö. ve Semih O. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
