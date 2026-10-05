Aksaray'da Üniversite Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilde 2 sürücü yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Aratol İstiklal Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü.B. (46) idaresindeki 68 AAZ 161 plakalı otomobil ile F.A. (29) yönetimindeki 20 BV 825 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı sürücüler H.Ü.B. ve F.A., ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bulvar üzerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı