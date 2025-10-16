Aksaray'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz hafta Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Mustafa Etlik, bir arkadaşına ait römorku teslim etmek için traktörün arkasına bağlayıp Yeşiltepe beldesine getirdi. Römorku teslim ettikten sonra traktörle yola çıkan Etlik'in toprak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle traktör şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Etlik ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mustafa Etlik, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY