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Aksaray'da Traktör Kazalarının Önlenmesi İçin Eğitim Düzenlendi

Aksaray'da Traktör Kazalarının Önlenmesi İçin Eğitim Düzenlendi
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Aksaray'da jandarma, traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere ve sürücülere eğitim vererek römorklara reflektör taktı.

Aksaray'da jandarma tarafından, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere ve traktör sürücülerine yönelik eğitim verildi, römorklara reflektör takıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi çerçevesinde, traktörlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve özellikle gece saatlerinde görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Eskil ilçesi genelinde çiftçilere ve traktör sürücülerine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Trafik Jandarması timlerince düzenlenen eğitimlerde; traktör ve römorklarda kullanılması zorunlu olan, gece trafikte görünürlüğü arttıran flaşörlü lambalar ve üçgen reflektörlerin önemi anlatılırken, aynı zamanda 2001 yılı sonrası üretilen traktörlerde zorunlu olan ve devrilme esnasında sürücünün zarar görmesini engelleyen koruma çerçevesi (ROPS) hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışmaları kapsamında sahada bulunan römorklara üçgen reflektör takılırken, traktör sürücülerine reflektör ve güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tarım araçlarının karıştığı kazalarının en aza indirilmesi ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam edileceği belirtildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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