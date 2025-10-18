Haberler

Aksaray'da Trafik Kazasında 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Aksaray'da otomobil ve tırın çarpışması sonucu 16 yaşındaki Y.K. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Nakkaş Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (47) yönetimindeki 68 ADG 948 plakalı otomobil, kavşakta R.D. (41) idaresindeki 68 ABC 469 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
