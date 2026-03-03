Haberler

Aksaray'da hafif ticari araç yayaya çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray - Konya Karayolu'nda hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir yaya ağır yaralandı. Araçtaki yolcunun durumu ise iyi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya ve araçtaki yolcu yaralandı. Ağır yaralanan yaya tedavi altına alınırken, yaralı yolcunun durumu iyi olduğu öğrenildi..

Kaza, gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden İsmet İ. (47) idaresindeki 07 HRR 52 plakalı Citroen marka hafif ticari araç yolda bulunan Caner T. (37) isimli yayaya çarptı. Kazada yaya ve araçta yolcu olarak bulunan Kemal O. olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Caner T. ağır yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaya ve yolcuyu ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan yayanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçtaki yolcu yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Büyük hasarın oluştuğu araç çekici marifeti ile otoparka alınırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
