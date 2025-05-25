Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Silahlı Kavga: 8 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Silahlı Kavga: 8 Yaralı
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Aksaray'da maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla, 6 kişi darbedilerek yaralandı. Mahallede savaş alanı görüntüleri oluşurken, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti.

Aksaray'da maddi hasarlı trafik kazası yüzünden tartışan ailelerin tartışması kavgaya dönüşünce, savaş alanına dönen sokakta 2 kişi silahla, 6 kişi de darbedilerek yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yerde yatarken bile kavgaya devam eden tarafların o anları kameralara yansıdı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5312 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. idaresindeki 68 AN 219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 68 AFK 854 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araç sahibi de olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmaya araç sahiplerinin yakınları da dahil olunca kavgaya dönüşen olayda sokak adeta savaş alanına döndü. İki taraf birbirine silah, sopa, balta ve taşlarla saldırdı. Olayda M.T. ve M.T. silahla yaralanırken, Ü.D., B.D., Ü.S., B.D., H.D. ve F.Ö. sopa ve taşlarla darp sonucu yaralandı. Yaralıların her biri yere savrulurken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı durdurmak için müdahalede bulunurken, tarafların kalabalık olması nedeniyle takviye ekip istendi. Bunun üzerine özel tim ve çevik kuvvet ekipleri adrese geldi. Özel timin uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldığı, çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekiplerinin de kavgaya müdahale ettiği olayda yaralılara ilk müdahale sokakta yapıldı. Yaralılar kanlar içinde yerde yatmasına rağmen tarafların kavgası halen devam ederken, polis 2 tarafı da olay yerinden uzaklaştırdı. Yaralılar ise sedyelerle ambulanslara bindirildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar yerde yatarken bile tansiyonun düşmediği kavga anları kameralara da yansırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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