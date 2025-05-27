Aksaray'da Trafik Kazası Kavgasında 4 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Trafik Kazası Kavgasında 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Olayda yaralananlardan 4 kişi tutuklandı.

Aksaray'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da maddi hasarlı trafik kazası yüzünden tartışan ve 2 kişinin silahla, 6 kişinin de darp edilerek yaralandığı trafik kazası kavgasında 4 kişi tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5312 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. idaresindeki 68 AN 219 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 68 AFK 854 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araç sahibi de olay yerinde tartışmaya başladı. Tartışmaya araç sahiplerinin yakınları da dahil olunca kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine silah, sopa, balta ve taşlarla saldırdı. Olayda M.T. ve M.T. silahla, Ü.D., B.D., Ü.S., B.D., H.D. ve F.Ö. sopa ve taşlarla darp sonucu yaralandı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralanan 8 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili yaralanan 8 kişinin de aralarında olduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Şüphelilerden 12'si serbest kalırken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.T., M.T., B.D. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.