Haberler

Aksaray'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Eskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Caddesi üzerinde seyreden Mehmet A. idaresindeki 42 BTR 45 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Zarife E. yönetimindeki 68 ACM 697 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazada sürücüler ve Z.A., İ.E., A.E., R.A. ve N.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Eskil Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


