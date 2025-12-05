Haberler

Hastaneden dönen karı koca kaza yapıp hastanelik oldu

Güncelleme:
Aksaray'da hastane dönüşü Taşpınar beldesine giden bir çift, kavşakta tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sürücü tedaviyi reddetti.

Aksaray'da hastanedeki muayenesinin ardından eşiyle birlikte Taşpınar beldesine giden karı koca, yolda geçirdiği trafik kazası sonucu hastanelik oldu.

Kaza, Aksaray-Adana kara yolu organize sanayi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden Süleyman D. (52) idaresindeki 70 BF 450 plakalı Scanıa marka tır, hastanedeki muayeneden Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesindeki evlerine giden Durmuş A. (62) yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarak durabilirken, araç sürücüsü ve yanında yolcu konumundaki eşi Lefan A. (62) hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırırken, sürücü Durmuş A. ise tedaviyi reddetti.

"Tır gelmeden geçerim dedim ama geçemedim"

Yaşanan kazayı anlatan Durmuş A., "Ana yola çıkarken bu taraf serbestti, diğer yönden tır geliyordu. Tır gelmeden geçerim dedim ama geçemedik çarpıştık" dedi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken kara yolunda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
