Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, yoldan gelen diğer araca çarparak durabilirken kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi 91. Cadde'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nur Sema K. (26) idaresindeki 68 AFP 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, sonra karşı şeride geçip Özge G. (24) yönetimindeki 68 BL 885 plakalı otomobile çarptı. Kazada Volkswagen marka otomobilin sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY