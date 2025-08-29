Aksaray'da Tırla Çarpışan Karavan Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen kazada tırla çarpışan karavanın kabini yerinden koptu. Kazada turist çift ve tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönünden gelen Anton Walter Rıeb (63) idaresindeki yabancı plakalı karavan, kavşakta Faruk Y. (23) yönetimindeki 63 AFS 048 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karavanın kabini yerinden koptu. Kazada karavan sürücüsü Anton Walter Rıeb ve eşi Carmen Pfennınger Rıeb (60) ile tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Carmen Pfennınger Rıeb'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY