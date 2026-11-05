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Aksaray'da tırın devrilmesiyle yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan mevkiinde yabancı plakalı tırın devrilmesiyle yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Alayhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yabancı plakalı tır, kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri bir şahsın öldüğünü belirledi. Tırda bulunan ikinci şahıs ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yabancı uyruklu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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