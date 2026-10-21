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Aksaray'da tırın brandasını kesen 3 kişi yaklaşık 1 ton şeker çaldı

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Aksaray'da tırın brandasını kesen 3 kişi yaklaşık 1 ton şeker çaldı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da tırın brandasını kesen 3 kişi yaklaşık 1 ton şeker çaldı
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Aksaray’da Selçuk Mahallesi Selçuk Caddesi’nde gece yarısından sonra iki mopedle şeker yüklü tırın yanına gelen 3 kişi, brandayı keserek yaklaşık 1 ton şeker çaldı; hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah tırın yanına gelen sürücü durumu fark edip polise bildirdi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da üç tekerlekli iki moped ile şeker yüklü tırın brandasını açarak çuvallarla yaklaşık 1 ton şeker çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Selçuk Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gece yarısından sonra yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üç tekerlekli iki moped ile şeker çuvallarının yüklü olduğu park halindeki tırın yanına yaklaşan 3 kişi, tırın brandasını kesip açarak şeker çuvallarına ulaştı. Bir kişi dorsede yüklü şeker çuvallarını aşağıya uzatırken, diğer 2 kişi mopedin kasasına yükledi. Yaklaşık 8 çuval şeker yüklenen mopedin biri olay yerinden uzaklaşırken, diğer 2 kişi ikinci mopedi şekerle doldurdu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahısların rahatlığı dikkat çekerken, güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların dorsede yüklü şeker çuvallarını çıkarması, çuvalları mopedlere yüklemesi, ilk mopedin olay yerinden ayrılması ve ikinci mopedin şeker çuvallarıyla doldurulması görülüyor. Sabah yola çıkmak için tırın yanına gelen sürücü ise brandanın kesildiğini fark ederek şekerlerin çalındığını anladı. Bunun üzerine durum polise bildirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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