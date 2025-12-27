Haberler

Aksaray'da tır ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da tır ile servis aracı çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bims yüklü tır ile bir marketin servis aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Aksaray'da bims yüklü tır ile market servis aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin 101. Caddede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray'da bir markete ait Sedat A. (22) yönetimindeki 06 GE 7930 plakalı servis aracı, Cengiz H.K. (50) idaresindeki 50 AEV 562 plakalı bims yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis sürücüsü Sedat A. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap A. (51) yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, tırda yüklü bimsler yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı