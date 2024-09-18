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Aksaray'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü, Sürücülere Cezalar Kesildi

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Aksaray'da motosikletle tehlikeli sürüş yapan iki sürücü, kameralar tarafından kaydedildi ve toplamda 6 bin 580 TL para cezası kesildi. Sürücülerin aşırı hız ve kural ihlalleri dikkat çekti.

Aksaray'da motosikletle trafikte tehlikeli sürüş yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan 2 sürücünün o anları kameraya yansırken, sürücülere 6 bin 580 TL para cezası kesildi.

Görüntüler Aksaray'ın en işlek caddelerinden biri olan Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yansıdı kameralara. 68 AEH 138 ve 73 AAU 907 plakalı 2 motosikletle caddeye çıkan 2 sürücü, motosiklete patinaj çektirip hem kendi hem de diğer araç sürücülerin canını hiçe sayarak tehlikeli sürüş yaptı. Sürücülerin yaptığı tehlikeli sürüş anları bir araçta yolcu konumundaki vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde motosiklet sürücülerinin tek şeritli yolda yan yana seyrederek muhabbet ettikleri, patinaj çektirerek ani şerit değiştirme yaptıkları, aşırı süratli motosiklet kullandıkları görülüyor. Trafikte seyir halinde olmalarına rağmen zaman zaman dönüp arkalarına bile bakan sürücülerin tehlikeli sürüşü cezasız kalmadı. Görüntüler üzerine Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülere "Saygısızca motosiklet kullanmak, tehlikeli şerit değiştirme" gibi kural ihlallerinden 3 bin 290'ar TL olmak üzere toplam 6 bin 580 TL para cezası kesti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa aksaray trafik Hukuk Olay Ceza

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