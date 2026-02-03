Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı! Hastanelik oldu
Aksaray'da, birlikte yaşadığı kadınla tartışan 25 yaşındaki adam, sinirlenerek pencereye yumruk atınca ağır yaralandı. Kolunda oluşan derin kesi sonucu ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
- 25 yaşındaki Mert B., Aksaray'da birlikte yaşadığı Derya D. ile tartışırken pencerenin camına yumruk atarak kolunda derin kesi oluştu.
- Mert B., kırılan cam parçalarının kolundaki damarları kesmesi sonucu aşırı kan kaybetti ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
- Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Aksaray'da birlikte yaşadığı kadınla tartıştığı esnada pencerenin camına yumruk atan şahıs, kolunda oluşan derin kesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mert B., beraber yaşadığı Derya D. (30) ile tartışmaya başladı.
BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINA SİNİRLENİP CAMA YUMRTUK ATTI
Tartışmanın alevlenmesi ile genç adam sinirlerine hakim olamayıp pencerenin camına yumruk attı. Elinden yaralanan adam kırılan cam parçalarının kolunda derin kesi oluşturması sonucu ağır yaralanırken, Derya D. KADES uygulamasına basıp yardım istedi.
HASTANELİK OLDU! DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kolundaki damarların kesilmesi nedeniyle aşırı kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.