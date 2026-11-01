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Aksaray'da takla atan otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı

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Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampole düşüp takla attı. Kazada yaralanan iki kişiden biri kaza sonrası, diğeri tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti; ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, sabah saatlerinde Akin köyü yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden 06 DB 2008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düşüp takla attı. Kazada Ömer Eroğlu (24) ve Selman Eroğlu (24) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Selman Eroğlu kazanın ardından, Ömer Eroğlu ise tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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