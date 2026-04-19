Haberler

Su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi

Su dolu kanala gömülmüş araç ekipleri alarma geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da sulama kanalında gömülü bir araç, meydana gelen kaza sonrası ekiplere alarma geçirdi. İçinde insan olabileceği ihtimali ile dalgıçlar suya girerek aracı kontrol etti ve kimse bulunmadığı anlaşıldı.

Aksaray'da suyla dolu sulama kanalında gömülmüş olarak görülen araç ekipleri alarma geçirdi. Kaza sonucu düşmüş ve içerisinde insan olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen ekipler dalgıçlarla suya girip aracı kontrol etti. Araçta kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırırken vinç ile çıkarılan aracın kaza sonrası kanala düştüğü tespit edildi.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesinden geçen sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaşın sulama kanalında bir araç görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ve araç içerisinde insan olma ihtimali üzerine olay yerine kurtarma ekipleri istedi. Bunun üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek olaya müdahale etti. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği olayda itfaiye kanal ve araç üzerine attığı merdivenle aracın üzerine çıkarken, suya gömülü aracın içine de AFAD dalgıçları girdi. Yapılan araştırma ve kontrollerde araç içerisinde kimsenin olmadığı anlaşılırken herkes rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede Habip K. (29) isimli sürücünün saatler öncesinde kaza yapıp aracı orada bıraktıktan sonra evine gittiğini belirledi. Kanal içerisindeki araç vinç marifeti ile kanaldan çıkarılarak çekiciye yüklendi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

