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Aksaray'da 'Şok' Uygulaması: Polis Her Yerde

Aksaray'da 'Şok' Uygulaması: Polis Her Yerde
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 'şok' uygulamasında, polis uzun namlulu silahlarla tüm araç ve şahısları kontrol etti. Uygulama sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, bazı sürücülere kural ihlali nedeniyle ceza kesildi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde uzun namlulu silahlarla 'şok' uygulama yapan polis, ilçe genelinde tüm araç ve şahısları didik didik arayarak kontrolden geçirdi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede 'şok' uygulama yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı uygulamada uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri alınırken ilçede adeta kuş uçurtulmadı. Asayiş, Terörle Mücadele (TEM) ve Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı uygulamada araç ve şahıslar tek tek durduruldu. Araçlar trafik şubesi ekiplerince plaka ruhsat ve sürücü kontrollerinden geçirilirken, asayiş ekipleri ise şahıs ve araçlar üzerinde arama yaptı. Araç ve şahısların didik didik arandığı uygulamada tüm şahıslar Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirilip kontrol edildi. İlçe merkezinde yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, bazı araç sürücülerine kural ihlali ve yetersiz belgeden cezai işlem uygulandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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