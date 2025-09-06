Aksaray'da Silahlı Şahıs Polisi Korkuttu, Operasyonla Yakalandı

Aksaray'da elindeki tüfekle yarı çıplak şekilde sokakta gezerek havaya ateş açtığı iddia edilen şahıs polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Uzun namlulu silahlarla operasyon yapan polis, şahısla birlikte 2 adet tüfek ve 1 adet gerçeğe çevrilmiş kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesinde 2679 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yurtdışından izne gelen Emre B. girdiği bunalım sonucu eline aldığı tüfekle yarı çıplak vaziyette sokağa çıktı. Sokakta tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen şahsı gören mahalle sakinleri korku içerisinde durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Elindeki tüfekle apartmanlara girip çıkan ve sokaktaki vatandaşlara korku saçan şahıs mahallede büyük tedirginlik oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine resmi ve sivil olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsı aramaya başlarken, mahalle ekiplerce adeta abluka altına alındı. Şahsın bir apartmana saklandığını söylemesi üzerine polis ekipleri uzun namlulu silahlarla film sahnelerini aratmayan bir operasyon yaptı. Apartmanlar ve bodrum katları didik didik aranırken, şahısın kendi oturduğu apartmanda saklandığı belirlendi. Geniş güvenlik önlemleri alarak apartmana giren polis ekipleri şahsı olumsuzluk yaşanmadan yakalayarak gözaltına aldı. Ardından tüfeğin peşine düşen polis ekipleri yaptığı araştırmada şahsın evinden 2 adet tüfek ve 1 adet gerçeğe çevrilmiş kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis emniyete götürülürken, şahsın Fransa'da alisiyle birlikte yaşadığı, Fransa'da hırsızlık suçundan cezaevinden çıktığı ve memleketi Aksaray'a izne geldikleri öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY