Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da OSB'de bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alpay Ç. (33), fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), A.P. (35) ve E.P.'ye (51) ateş etti. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Alpay Ç. ise Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Katil zanlısı Alpay Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. - AKSARAY