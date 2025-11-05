Haberler

Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili katil zanlısı Alpay Ç. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da OSB'de bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alpay Ç. (33), fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), A.P. (35) ve E.P.'ye (51) ateş etti. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Alpay Ç. ise Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Katil zanlısı Alpay Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.