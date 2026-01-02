Seyir halindeki FIAT otomobil yandı

Haberler

Aksaray'da, seyir halindeyken kaputundan duman çıkan FIAT marka otomobil, kısa süre içinde alev aldı. Sürücü durumu bildirerek olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesini sağladı.

Aksaray'da seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan FIAT marka otomobil yandı.

Yangın, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Samet Ş. idaresindeki 68 AU 843 plakalı FIAT marka otomobilin seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı sağa çekerken dumanlar birden yerini alevlere bıraktı. Araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ekipler yangının motor kısmındaki kabloların şase yapması sonucu çıktığını belirledi. - AKSARAY

