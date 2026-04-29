Aksaray'da sel tatbikatı gerçeğini aratmadı

Aksaray'da Afet Acil Müdahale Planı çerçevesinde gerçekleştirilen sel, taşkın ve su baskını tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikat Güzelyurt ilçesine bağlı Selime Beldesi Selime Katedrali çevresinde gerçekleştirildi. Aksaray'da Afet Acil Müdahale Planı çerçevesinde planlanan "Yerel Düzey Masa başı Uzantılı Sel, Taşkın ve Su Baskını" planının işlevselliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmayacak görüntülere sahne oldu. İl Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Komutanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere karayolları ekiplerine kadar birçok kurumun katıldığı tatbikatta ilk olarak sel baskınında kaybolan şahıslar arandı. Arama çalışmalarıyla dere kenarında bulunan yaralılar kurtarılarak ambulansların geçişi sağlanamadığı için halatlarda dere üzerinde geçirilerek ekiplere teslim edildi. Daha sonra selde devrilen bir kamyonette kurtarma çalışması yapan ekipler kamyonet içindeki yaralıları da kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sivil toplum kuruluşlarına ait kurtarma ekiplerinin de katıldığı tatbikatta kurtarma anları dron kamerasıyla da görüntülendi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı