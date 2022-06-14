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Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aksaray'da sel nedeniyle Adana Yolu trafiğe kapatıldı

Aksaray'da etkili olan şiddetli sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, karayollarında sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray-Adana Yolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'da etkili olan şiddetli sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirirken, karayollarında sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray- Adana Yolu trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde Aksaray'da etkisini artıran etkili sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok yerde sel baskınları yaşanırken karayollarında yaşanan sel suları ve taşkınlar nedeniyle Aksaray-Adana Karayolu trafiğe kapatıldı. Tarım arazilerinin sularla kaplandığı yağışta birçok maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Yollarda uzun kuyruklar oluşurken İl Afet Acil Durum (AFAD) ve karayolları ekipleri birçok alanda kurtarma ve temizleme çalışması yapıyor. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - 3. Sayfa

Aksaray Adana 3. Sayfa Haberler

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