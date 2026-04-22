Ön plakası takılı olmayan araç sürücüsüne 4 bin lira ceza

Aksaray'da, ön plakası olmayan bir araçla trafiğe çıkan sürücüye trafik ekipleri tarafından 4 bin lira ceza kesildi. Sürücüye plakasını takması için 7 gün süre verildi.

Aksaray'da ön plakası olmadan trafiğe çıkan araç sürücüsüne trafik ekiplerince 4 bin lira ceza kesildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden ve ön plakası olmayan otomobili durdurdu. 51 AEE 369 plakalı araç sürücüsü N.Y. (24) plakanın çift taraflı bant ile yapışmalı olduğunu ve düştüğü belirterek araç içindeki plakayı polis memurlarına getirdi. Ekiplerin yanında bir süre araç plakasını takmaya çalışan sürücü plakayı takamadı. Sürücünün ehliyet ve ruhsatını kontrol eden polis ekipleri sürücüye plaka takmadan trafiğe çıkmaktan 4 bin lira ceza yazdı. Ceza işlemlerinin ardından sürücüye 7 gün süre tanınarak plakasını taktırma süresi verildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak

Kadınları ve 15 yaş altı çocukları ilgilendiriyor! TBMM'den geçti
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu