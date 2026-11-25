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Aksaray'da akaryakıt istasyonda park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Osmanlı köyü yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmanlı köyü istikametine seyreden O.K. (30) idaresindeki 44 DT 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonu içerisinde park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldıran sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı