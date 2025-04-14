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Aksaray'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 4 Yaralı

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Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili sulama kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Aksaray Ortaköy İlçesi Devedamı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Ö.K. yönetimindeki 06 DJS 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan S.K. ve Z.K. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araç içinde sıkışan yaralıları çıkartarak ambulanslarla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARATAY - 3.Sayfa
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