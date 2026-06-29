Aksaray'da otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı

Aksaray'da otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Güzelyurt ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt'tan Aksaray istikametine seyreden S.A. idaresindeki 51 KF 341 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre önünde emniyet şeridinden yola katılmak isteyen R.K. yönetimindeki 34 PZA 056 plakalı Mercedes marka minibüse arka tekerinden çarptı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir başka kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı. 8 yaralı ambulanslarla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsü Recep K., "Ben emniyet şeridinde devam ederken yola katılmak istediğim anda sol tekerimden çarptı" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı