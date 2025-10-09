Aksaray'da Otobüs Terminalinde Silahlı Saldırı

Aksaray'da otobüs terminalinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Tacin Mahallesi şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, terminalde çalışan Kenan Y. (40) işten çıkıp eve gitmek istediği sırada Yiğit D. (20) tarafından tabancayla vuruldu. 3 el ateş eden şahsın 1 mermisi Kenan Y.'nin bacağına isabet ederken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, Kenan Y. saldıran şahsı tanımadığını söyledi. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yiğit D. ise polisin yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY