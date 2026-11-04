Aksaray'da operasyonda 2 bin 314 sentetik hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaret yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde 4 farklı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri merkez ilçede 8 ayrı şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 8 şüphelinin kimliğini tespit ederek takip başlattı. Teknik ve fiziksel olarak bir süre gerçekleştirilen takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 4 farklı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 314 adet sentetik ecza hap ve 453 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Aksaray Adliyesine sevk edilirken, M.E., Z.Ç., D.E.S. ve K.Y. isimli 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı