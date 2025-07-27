Aksaray'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Ç. (47) idaresindeki 68 KK 694 plakalı otomobil, Mehmet Ö. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY