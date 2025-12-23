Haberler

Kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Aksaray'da meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Fatih Gök hayatını kaybetti. Kaza, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşandı. Genç öğrenci, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aksaray'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden liseli öğrencisi toprağa verildi.

Kaza, dün Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. (36) yönetimindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.A. (17) idaresindeki 68 HA 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Başını kaldırıma çarpan Hasan Fatih Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden lise öğrencisi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yeni şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla gencin tabutuna sarıldı. - AKSARAY

