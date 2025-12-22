Haberler

Otomobille çarpışan motosikletten savrulan liseli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletten savrulan lise öğrencisi Hasan Fatih Gök, yaptığı düşüş sonrası başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletten savrulan yolcu konumundaki lise öğrencisi başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. (36) yönetimindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.A. (17) idaresindeki 68 HA 045 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Başını kaldırımdaki taşlara çarpan Hasan Fatih Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Yunus S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title