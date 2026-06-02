Panik yapan motokurye motosikletle birlikte devrilerek yaralandı

Aksaray'da kavşaktan çıkan aracı gören motokurye panik yaparak dengesini kaybetti ve motosikletle birlikte devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Meydan Mahallesi 971 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 AGP 241 plakalı motosikleti ile şehir merkezi istikametine seyreden Ahmet Y., kavşaktan çıkan bir aracı örünce panikleyip fren yaptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletle birlikte yola devrildi. Motosiklet sürücüsü yaralanırken kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
