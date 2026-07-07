Çocukların maytapla çıkardığı ot yangını kamerada

Aksaray'da maytapları ateşleyip kurumuş otlara atan çocuklar yangına neden oldu.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde bir evin önündeki kuru otların bulunduğu boşlukta çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocuklar cadde üzerinde mahalle bakkalından aldıkları maytapları ateşleyip kontrolsüzce sağa sola fırlatarak eğlendi. Onlarca maytabı yakıp atan çocuklar son yaktıkları maytabı kurumuş otların içine attı. Patlayan maytap kurumuş otları tutuşturarak yangına neden oldu. Alevleri gören çocuklar hızla olay yerinden kaçarken, alevler saniyeler içinde otları sardı. Yanan otlara bir vatandaş bahçe hortumu ile müdahale ederek kontrol altına alıp söndürürken, adrese gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Çocukların maytap yakma ve yangın çıkış anları ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı