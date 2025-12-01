Haberler

Aksaray'da Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Kalp Krizi

Aksaray'da Maddi Hasarlı Kaza Sonrası Kalp Krizi
Aksaray'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, olay yerine gelen sürücünün yakını kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan olmadı ancak yakının durumu ciddi.

Kaza, Küçükbölcek Mahallesi Sanayi Üst Geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 42 AGH 589 plakalı Volkswagen marka minibüs ile 06 CKF 122 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken kazada yaralanan olmadı. Kazayı haber alan sürücü E.P.'nin yakını İ.Y. (55) olay yerine geldiğinde fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kalp masajı yapılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

