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Aksaray'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 1 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde iki küçükbaş hayvanın çalınması üzerine yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylar güvenlik kameralarından elde edildi.

Aksaray'da 2 küçükbaş hayvanı çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde 2 küçükbaş hayvanı çalınan M.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Savcılık koordinesinde harekete geçen Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarından şahısların Gülağaç ilçesinde bulunduğu belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler C.O. ile K.S. isimli şahısları çaldıkları koyunlarla birlikte yakaladı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken, çalınan 2 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan K.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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