Aksaray'da Kontrolden Çıkan Araçtan Üç Kişi Kaçtı
Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çıkarak kaza yaptı. Araçtan inen 3 kişi olay yerinden kaçarken, polis kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabilirken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada araçtan inen 3 kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, Şeyhamit Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesinden şehir merkezi istikametine seyreden 06 HE 2426 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası araçtan inen 3 kişi kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, araçtan inen 3 şahsın kaçtığını tespit etti. Araç içerisinde ve dışında içki şişeleri dikkat çekerken, polis kaçan şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Kaza yapan araç ise olay yerine çağırılan çekiciyle otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
