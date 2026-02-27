Haberler

Apartmanın kömürlüğündeki yangın paniğe neden oldu

Apartmanın kömürlüğündeki yangın paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da bir binanın kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kemal Baba Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömürlükten duman çıktığını fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri kömürlükte gizlice barındığı ve yangına sebep olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek